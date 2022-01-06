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Güneşli havayı gören Bilecikliler kendini dışarı attı

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Bilecik’te hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükselmesi ile vatandaşlar park ve bahçelere adeta akın etti.

Güneşli havayı gören Bilecikliler kendini dışarı attı
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Bilecik’te hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükselmesi ile vatandaşlar park ve bahçelere adeta akın etti.

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Bilecik’te geçen haftaya nazaran hava sıcaklıkları son günlerde hayli arttı. Geçtiğimiz hafta 3-4 dereceye kadar inen hava sıcaklıkları hafta başı artmaya başladı. Kış ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 16 dereceleri bulmasını fırsat bilen vatandaşlar, park ve bahçeleri doldurdu. Özellikle Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkına akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

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