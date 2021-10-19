Güzergah ihlali yapan dolmuş sürücülerine cezai işlem uygulandı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Meltem ve Nilüfer sitelerinde ulaşım hizmeti vermeleri gerekirken güzergaha uymayan dolmuş sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Güzergah ihlali yapan dolmuş sürücülerine cezai işlem uygulandı
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Meltem ve Nilüfer sitelerinde ulaşım hizmeti vermeleri gerekirken güzergaha uymayan dolmuş sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet almaları amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dolmuş sürücüleri ile ilgili şikayetleri de takip ediyor. Vatandaşların şikayeti üzerine denetimlerini gerçekleştiren ekipler, Meltem ve Nilüfer sitelerine ulaşım hizmeti sunmayan sürücüleri uyararak, cezai işlem uyguladı. Dolmuş sürücülerine uymaları gereken konular hakkında uyarı ve bilgilendirmede bulunan zabıta müdürlüğü görevlileri, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefon hatlarını arayabilecekleri bilgisini verdi.

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