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Hafızlık kursu öğrencileri için hediye kıyafet diktiler

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi giyim kursu kursiyerleri tarafından dikilen giysiler hafızlık kursu öğrencilerine hediye edildi.

Hafızlık kursu öğrencileri için hediye kıyafet diktiler
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi giyim kursu kursiyerleri tarafından dikilen giysiler hafızlık kursu öğrencilerine hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ile beraber Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Giyim Kursu Öğretmeni Emine Öztürk ve kursiyerleri tarafından hafızlık öğrencileri için dikilen kıyafetleri öğrencilere hediye ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, hafızlık kursu öğretmeni ve hafızlık öğrenen öğrencilerle sohbet ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kurslarda yapılan çalışmalar ve kursiyerlerin yoğun ilgisinden memnun kalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, Halk Eğitimi Merkezi Kurum Müdürü Levent Susam’ a ve hafız öğrenciler için kıyafet diken öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

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