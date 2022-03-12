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’Hayata Değer Katmak’ konulu konferansa

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Bilecik’in Söğüt İlçe Kaymakamlığın organize ettiği ’Hayata Değer Katmak’ konulu konferans düzenlendi.

’Hayata Değer Katmak’ konulu konferansa
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Bilecik’in Söğüt İlçe Kaymakamlığın organize ettiği ’Hayata Değer Katmak’ konulu konferans düzenlendi.

Söğüt Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta Ahmet Şerif Izgören’in hayat tecrübeleri ve kişisel gelişim üzerine yaptığı söyleşi büyük ilgi gördü. Konferansı, Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, eşi Çiğdem Tuncer, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, Belediye Başkanı İsmet Sever, Cumhuriyet Savcıları Çağrı Berat Eminoğlu ve Baki Bozkaya ile vatandaşlar dinledi.

Program sonunda Ahmet Şerif İzgören, yazdığı kitaplarını okuyucuları için imzalarken, Kaymakamım Ömer Faruk Tuncer’de başarılı sunumları için teşekkür ederek Söğüt anısına plaket takdim etti.

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