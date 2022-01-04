İçme ve kullanma suyu yönergesiyle alakalı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, Bozüyük ilçesinde köy içme suyu ve kullanma suyu tesisleri işletme, bakım onarım yönergesiyle alakalı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, ilçeye bağlı köy muhtarlarının yanı sıra İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru katıldı. Toplantıda köy içme ve kullanma suyu tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletimi, bakımı ve onarımının yapılmasıyla ilgili olarak yönerge içeriği ile alakalı köy muhtarları bilgilendirildi. Köy muhtarlarının görüşleri alınarak 2022 yılı içme suyu taban fiyat ücret tarifesi belirlenerek yürürlüğe konulmasına karar verildi.