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İhtiyaç sahibi bir vatandaşın daha evi sıcak bir yuva haline getirildi

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Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bir ihtiyaç sahibi vatandaşın evini daha Güzel Market Dayanışma Mağazasıyla sıcak bir yuva haline getirdi. Belediye ekipleri bu güne kadar 130’a aşkın evin onarımı yapıldığı bilgisine yer verildi.

İhtiyaç sahibi bir vatandaşın daha evi sıcak bir yuva haline getirildi
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Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bir ihtiyaç sahibi vatandaşın evini daha Güzel Market Dayanışma Mağazasıyla sıcak bir yuva haline getirdi. Belediye ekipleri bu güne kadar 130’a aşkın evin onarımı yapıldığı bilgisine yer verildi.

Bilecik Belediyesi bünyesinde, iki yıl önce kapılarını ihtiyaç sahibi vatandaşları için açan Güzel Market Dayanışma Mağazası, hayırsever vatandaşların ihtiyaç fazlası eşyalarını dar gelirli vatandaşların kullanımına sunmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Pelitözü Mahallesindeki ihtiyaç sahibi bir vatandaşın daha evini kış mevsiminin olumsuzluklarından koruyarak, sıcak bir yuva haline getirdi. Evin eksik eşyalarını tamamlayan ekipler bununla da kalmayıp evdeki gerekli bakım ve tamirat çalışmalarını da yaptı.

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130’a aşkın evin onarım ve bakımı yapıldı

Belediye ekipleri bugüne kadar 130’u aşkın evin onarım ve bakımı yapıldığını belirterek, kömür, gıda ve kırtasiye malzemesi yardımlarıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşları korunmaya devam edildiği bilgisini verdi.

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