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İki üniversite arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi.

İki üniversite arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret eden Döğeroğlu, iki üniversite arasında müşterek yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Rektör Beydemir nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Döğeroğlu’na teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

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