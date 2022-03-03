İki yıl boyunca ortaya çıkardıkları çalışmaları sergilediler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Resim, Seramik ve Cam Bölümleri öğrencilerinin çalışmalarından oluşan ‘Desen Atölyesi Seçkisi’ izleyiciyle buluştu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Resim, Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri geçtiğimiz 2 yıl boyunca, uzaktan eğitim süreci de dahil olmak üzere desen dersleri kapsamında ortaya çıkardıkları çalışmaları sergiledi. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, GSTF Dekanı Prof. Kadir Sevim ve Genel Sekter Doç. Dr. Cenk Karakurt sergiyi ziyaret ederek yapılan eserleri beğeniyle izledi. Sergide yer alan seçkiyi inceleyen Rektör Beydemir, ortaya çıkan nitelikli çalışmaların kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Öte yandan, GSTF Seramik ve Cam Bölümü Sergi Salonu’nda bulunan sergi 25 Mart 2022 tarihine kadar gezilebileceği bilgisi verildi.