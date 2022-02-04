banner4556

İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

banner4664

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’te hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi
banner4584

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’te hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

banner4336

İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ardından yönetim kurulu üyeleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanların geçmiş Regaip Kandil’ini kutlayan Yıldırım, "112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek kandillerinin özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettik. Milletimize hizmet yolunda emek harcayan tüm kamu çalışanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ağaçta mahsur kalan talihsiz Kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan talihsiz Kediyi itfaiye kurtardı
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616