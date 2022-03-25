İl Başkanı Yıldırım, Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını aldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yaşlılar Haftası münasebetiyle kentin merkezinde bulunan Huzurevi’nde yaşlılara ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yaşlılar Haftası münasebetiyle AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ile birlikte Bilecik’in Merkez’inde bulunan Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlıların hayır dualarını aldı. Huzurevi sakinlerine kolonya dağıtan Başkan Yıldırım, Huzurevi’nde yaşayan büyüklerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Başkan Yıldırım, “Büyüklerimiz, başımızın tacı. Bize düşen onları unutmadığımızı göstermektir. O nedenle yaşlıları sık sık ziyaret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda kendilerinden hayır duası almak ve mutlu görmek, dünyalara değişilmez bir duygu" ifadelerini kullandı.