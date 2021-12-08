banner4556

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal’dan Rektör Beydemir’e ziyaret

banner4336

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal’dan Rektör Beydemir’e ziyaret
banner3909
banner4558

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir süre sohbet eden İl Jandarma Komutanı Sandal, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi alırken kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Beydemir ise, üniversitede ki bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplumsal çalışmalar hakkında Albay Sandal’a bilgi verirken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Altınküre ailesi afetlere hazırlanıyor
Altınküre ailesi afetlere hazırlanıyor
  1. SAKARYA

banner4390

banner4349

banner3841