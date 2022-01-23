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İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı’nda karla mücadelesi

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BİLECİK (İHA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan 1150 rakımlı Ahı Dağı yolunda ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı’nda karla mücadelesi
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BİLECİK (İHA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan 1150 rakımlı Ahı Dağı yolunda ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı ile kapanan Bursa yolu, Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Ardından ekiplerce kar küreme çalışmaları ve tuzlama işlemi gerçekleştirildi.

“İlçemizde şu an için kapalı yolumuz yok”

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Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Altay, “Pazaryeri’nde dün geceden beri etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçemizdeki kapanan 24 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. İlçemizde şu an için kapalı yolumuz yok" dedi. Altay, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya ve Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

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