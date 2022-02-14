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İl Sağlık Müdürlüğü personelleri Sigara Bırakma Günü’nde sahaya indi

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Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü personelleri, Sigara Bırakma Günü kapsamında sahaya indi. Sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi takdim eden personeller, sigara kullananlara ‘Görev Bende’ kampanyasını anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü personelleri Sigara Bırakma Günü’nde sahaya indi
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Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü personelleri, Sigara Bırakma Günü kapsamında sahaya indi. Sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi takdim eden personeller, sigara kullananlara ‘Görev Bende’ kampanyasını anlattı.

Sigara Bırakma Günü kapsamında Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Ekipler çeşitli faaliyetlerle bulunarak sigara kullanan vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, bir iş hanında halkı bilinçlendirmek adına açılan stantta broşür dağıtımı yaptı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendiren ekipler ‘Görev Bende’ kampanyası tanıtımını gerçekleştirdi. Aynı zamanda vatandaşlarla röportajlar gerçekleştiren personeller sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi takdim etti. Standı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Öte yandan yürütülen ‘Görev Bende’ kampanyasıyla ilişkili olarak İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ‘Dumansız Hava Sahası’ temalı formalarıyla voleybol maçı yaptı.

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