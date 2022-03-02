banner4556

İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut Pazaryeri’nde konferans verdi

banner4664

İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut, Pazaryeri Kültür Merkezi davetlisi olarak geldiği ilçede ‘Namazla Diriliş’ konulu konferans verdi.

İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut Pazaryeri’nde konferans verdi
banner4581
banner4336

İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut, Pazaryeri Kültür Merkezi davetlisi olarak geldiği ilçede ‘Namazla Diriliş’ konulu konferans verdi.

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi’nde ‘Namazla Diriliş’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut katıldı. Konferansa, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin programı koordine eden Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’a ve İlçe Müftüsü Şenol Şahin’e teşekkür ederek, “İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut Hocamız’ın değerli vaktine ortak olmak biz Pazaryerililer’e de nasip oldu. Güzel sohbetinden feyz aldık” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
CHP’den Yılmaz’a zam çağrısı
CHP’den Yılmaz’a zam çağrısı
  1. GÜNDEM

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666