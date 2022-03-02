İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut Pazaryeri’nde konferans verdi

İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut, Pazaryeri Kültür Merkezi davetlisi olarak geldiği ilçede ‘Namazla Diriliş’ konulu konferans verdi.

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi’nde ‘Namazla Diriliş’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut katıldı. Konferansa, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin programı koordine eden Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’a ve İlçe Müftüsü Şenol Şahin’e teşekkür ederek, “İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut Hocamız’ın değerli vaktine ortak olmak biz Pazaryerililer’e de nasip oldu. Güzel sohbetinden feyz aldık” dedi.