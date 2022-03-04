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İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı

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Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı
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Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Her geçen gün çeşitli kurum ve kuruluşlarla üniversitenin gelişmesi için görüşmeler ve ziyaretçiler gerçekleştiren Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite için önemli bir karara daha imza attı. Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarları’nın akreditasyon süreçlerine nakdi destek sağlanmasına yönelik protokol, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer tarafından imzalandı. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşen imza törenine Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt da katıldı.

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