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İnhisar’da çevre düzenlemeleri aralıksız şekilde devam ediyor

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Bilecik’in İnhisar ilçesinde sokak düzenlemeleri devam ediyor.

İnhisar’da çevre düzenlemeleri aralıksız şekilde devam ediyor
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Bilecik’in İnhisar ilçesinde sokak düzenlemeleri devam ediyor.

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İnhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Zafer Mahallesi, Lale sokakta kilit taşı döşenerek, sokak yaya ve küçük araç giriş-,çıkışına hazır hale getirildi. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “İnhisar halkının yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak önemli vazifelerimiz arasında. Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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