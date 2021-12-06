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İnşaat çatısının çöktüğü olayda ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

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Bilecik’te tavuk kümesi inşaatının çatının çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastanedeki yaşam mücadelesi kaybetti.

İnşaat çatısının çöktüğü olayda ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
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Bilecik’te tavuk kümesi inşaatının çatının çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastanedeki yaşam mücadelesi kaybetti.

Olay, 3 Aralık günü Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi Tomaşa mevkiinde meydana gelmişti. Y.Ö. isimli şahsın tavuk kümesi inşaatında çalışan Hüseyin Altıntaş (59) ve Davut Kurt (57) isimli işçiler, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan 2 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altıntaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralı Davut Kurt ise, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesinde sevk edilmişti. Buradan da Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen Davut Kurt’un da hayatını kaybettiği öğrenildi.

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