İstanbul’da yaşayan Bileciklilerden Başkan Yaman’a ziyaret

İstanbul Bilecikliler Derneği yöneticileri Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

İstanbul’da yaşayan Bileciklilerden Başkan Yaman’a ziyaret
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İstanbul Bilecikliler Derneği yöneticileri Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

İstanbul’da yaşayan Bileciklilerin bir çatı altında toplandığı İstanbul Bilecikliler Derneği’nin Başkanı Faruk Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri bir takım ziyaretler için kentte geldi. Bu ziyaretle kapsamında Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret heyet, beldeye yapılan ve yapılacak projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Şahin, ilgi ve desteklerinden dolayı Başkan Yaman’a teşekkür etti.

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