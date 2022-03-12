İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Okul Müdürü Duran Boran “Yüce milletimizin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırarak milletimizin sembolü olan İstiklal Marş’ımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101’inci yıldönümünü kutluyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak kahraman ordumuza ithaf edilen, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir coşkuyla ve oy birliğiyle milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marş’ımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur” dedi.

Program günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşını En Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin milli marşı okumaları ve protokolün öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.