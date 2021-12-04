banner4556

İtfaiye personeline trafik kazalarına müdahale eğitimi verildi

banner4336

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine trafik kazalarında nasıl davranmaları gerektiği hususunda eğitim verildi.

İtfaiye personeline trafik kazalarına müdahale eğitimi verildi
banner3909
banner4558

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine trafik kazalarında nasıl davranmaları gerektiği hususunda eğitim verildi.

Eğitimde, kurtarma aracında bulunan ekipmanların tanıtılması, sıkışmalı trafik kazalarına müdahale, araç sabitleme, araç üzerinde kurtarma ekipmanlarını kullanma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim hakkında Bozüyük Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İtfaiye teşkilatı şehrimizin en önemli birimlerinden birisidir. Biz de bunun farkındayız ve teşkilatımızın her zaman hazır olması adına eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Oldukça önem verdiğimiz bu eğitimler sayesinde personelimiz her an göreve hazır bir şekilde bekliyor" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölpazarı’na kurulacak olan yeni sanayi sitesinin...
Gölpazarı’na kurulacak olan yeni sanayi sitesinin...
  1. BİLECİK

banner4389

banner4321

banner3841