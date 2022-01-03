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Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve mama bıraktı

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Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve mama bıraktı.

Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve mama bıraktı
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Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve mama bıraktı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal koordinesinde sokak hayvanları için harekete geçtiler. Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle "Sokak Hayvanları" konulu genelge kapsamında Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arap uçtu mevkiinde bulunan barınma, beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yiyecek ve mama bıraktılar.

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Kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.

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