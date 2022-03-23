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Jandarmadan hurda ve ikinci el malzeme alım satım yerlerine denetim

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce hurda ve ikinci el malzeme alım satım yerlerine denetim yapıldı.

Jandarmadan hurda ve ikinci el malzeme alım satım yerlerine denetim
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce hurda ve ikinci el malzeme alım satım yerlerine denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı talimatı gereği jandarma ekiplerince kent merkezinde hurda ve ikinci el malzeme alım satım yerlerine denetim yapıldı. Denetimlerin ardından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapan işletmeler ile seyyar hurdacılık yapan şahıslara ’Suç Eşyasının Alımı/Satımı’ konulu genel emri tebliğ edilerek taahhütnameler alındı.

Ekipleri denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülecektir.

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