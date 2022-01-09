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Jandarmadan köylerde hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Jandarmadan köylerde hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

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Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, köylerde yaşayan vatandaşları son zamanlarda artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, afiş ve broşürler dağıttı. Köylerde son zamanlarda kendilerini din görevlisi olarak tanıttıkları, gittikleri evlerde vatandaşların dini duygularını istismar ettikleri, yine kendilerini yardım yapmaya gelen kamu görevlisi gibi tanıtan şüphelilerin girdikleri evlerde vatandaşları kandırmaya çalıştıkları öğrenildi. Vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, yardım ve tespit amaçlı köylere gelen kamu görevlilerine gerektiğinde kimlik sormalarını, şüpheli durumlarda 112 ihbar hattını aramalarını istedi.

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