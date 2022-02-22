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Kadın Girişimciler Kooperatifine hayran kaldılar

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İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte ve İznik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Özcan bir takım ziyaretler için geldikleri Osmaneli’nde Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti.

Kadın Girişimciler Kooperatifine hayran kaldılar
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İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte ve İznik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Özcan bir takım ziyaretler için geldikleri Osmaneli’nde Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti.

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İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte ve İznik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Özcan, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Heyet ardından Lefke Bezi dokuma sürecini incelemek için Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinde incelemelerde bulundular. Dokuma öğreticisinden Lefke Bezi hakkında bilgi alan heyet, ilçedeki tarihi konakların restorasyon çalışmalarını da incelediler. İznik Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeliha Peşte ve Kadın Kolları Başkanı Aysel Özcan’a ziyaretlerin dolayı teşekkür eden Başkan Şahin, ikiliye hediyeler takdim etti.

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