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Kaldırıma park, hastalara zor anlar yaşatıyor

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen duyarsız sürücüler kaldırımlara araçlarını park ederek, hastalara zor anlar yaşatıyor.

Kaldırıma park, hastalara zor anlar yaşatıyor
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen duyarsız sürücüler kaldırımlara araçlarını park ederek, hastalara zor anlar yaşatıyor.

570 araç kapasiteli Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında yer bulamayan veya hastaneye daha çabuk gitmek isteyen vatandaşları giriş kapısına yakın kaldırımlarına araçlarını park ediyor. Bu durum hastalara zor anlar yaşatırken, kaldırımlarımlar yürüyemiyorlar. Vatandaşlar kaldırımlara araç park yapılmaması için önlem alınması isterken, sürücülerde otoparkta yer bulamadıklarını hatta hastanenin yanında bulunan mezarlık alanına araçlarını park ettiklerini söylediler.

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