Kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor

Bilecik Belediyesi tarafından kentteki bütün kanalizasyon bağlantı hatlarında temizlik çalışması başladı.

Kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor
banner3909
banner4336

Bilecik Belediyesi tarafından kentteki bütün kanalizasyon bağlantı hatlarında temizlik çalışması başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) araçlarının da yer aldığı çalışma kapsamında tıkanmış veya işlevini kaybeden noktalarda da açma ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bütün mahallelerde 20 gün devam etmesi planlanan çalışmanın tamamlanması ile olası su baskınları ve kötü kokunun engellenmesi sağlanacak.

Belediye Başkanı Semih Şahin, altyapının birçok alanında büyük çalışmalar başlattıklarını belirterek, yapılan çalışmalara katkı sağlayan büyükşehir belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu ilk...
Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu ilk...
  1. SPOR

banner4390

banner4349

banner3841