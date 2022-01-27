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Kantin ve yemekhanelerde çalışan personele hijyen eğitimi verildi

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğünde eğitim öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren okul kantin ve yemekhanelerinde çalışan personele özel hijyen şartları, gıda güvenilirliğine ve kontrolüne ilişkin hijyen eğitimi verildi.

Kantin ve yemekhanelerde çalışan personele hijyen eğitimi verildi
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğünde eğitim öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren okul kantin ve yemekhanelerinde çalışan personele özel hijyen şartları, gıda güvenilirliğine ve kontrolüne ilişkin hijyen eğitimi verildi.

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Eğitimde; okul kantin ve yemekhanelerinde çalışan personele ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ kapsamında hammaddenin kabulünden öğrencilere sunulmasına kadar geçen aşamalarda uyulması gereken kurallar slayt gösterisi halinde anlatıldı. Gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile okul gıdası konularında uzmanlar tarafından sunum eşliğinde kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

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