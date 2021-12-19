Kar yağışı çocukları mutlu etti

Bilecik’te yüksek kesimlere yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle hafta sonu vatandaşlar Kapaklı köyüne koştu. Çocuklar mevsimin ilk karında doyasıya eğlenirken, kardan adam yapmayı unutmadı.

Bilecik merkeze bağlı bin 276 rakımlı Kapaklı köyünde hafta içi başlayan kar yağışı belli aralıklar devam ederken, kar yağışı çocuklara yaradı. Hafta sonu Abbaslık-Kapaklı köyleri arasında araç trafiği adeta kent merkezini aratmazken, oluşan doğal güzellikte fotoğraf çekmek isteyenler bu bölgeye akın etti. Yer yer yolda gidemeyen araçlar uzun kuyruklar oluştururken, yüksek kesimlere ulaşanlar gördükleri manzaraya hayran kaldılar. Bol bol kartopu oynayan çocukların aileleri de mangal yakarak, havanın tadını çıkardı.

Ailesiyle hafta sonu Kapaklı Köyü mevkiine çıkan Muhammet Arslan, karın çok güzel bir manzara oluşturduğu, çocukların kardan adam yaparak eğlendiği söyledi.