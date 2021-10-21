Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Osmaneli’nde belediye başkanları ve ilçe teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
banner3909
banner4336

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Osmaneli’nde belediye başkanları ve ilçe teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bilecik’e gelen Karagöz, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile Osmaneli’nde bir araya geldi. AK Parti Bilecik Belediye Başkanları ekim ayı olağan toplantısına katılan Karagöz, partinin ileriye yönelik çalışma programlarıyla ilgili bilgi verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Edremit’te çıkan yangın mahallede paniğe neden...
Edremit’te çıkan yangın mahallede paniğe neden...
  1. BALIKESİR

banner4389

banner4322

banner3841