Kayıtlı olduğu sağlık ocağında yazılan iğneyi başka bir sağlık ocağında vurmadılar

Bilecik’te bir hasta, ikamet ettiği mahalledeki sağlık ocağında yazılan ve 7 gün süreyle vurulması gereken iğneyi başka bir mahalledeki sağlık ocağı vurduramadı.

Bilecik’te aşırı bel ağrısı şikayeti ile merkez Bahçelievler Mahallesi 4 nolu Aile Sağlığı Merkezi giden Sanem T. isimli vatandaşa 7 gün süreyle vurulması gereken iğne yazıldı. Hasta, bir işi için bulunduğu Ertuğrulgazi Mahallesindeki 1 nolu Aile Sağlığı Merkezine reçetesiyle giderek iğnesini yaptırmak istediğini sekretere anlattı. Buradaki görevli sekreter, kendisinin 4 nolu Aile Sağlığı Merkezi kayıtlı olduğunu ve iğneyi vuramayacaklarını söyledi. Bunun üzerine karara tepki gösteren hasta Sanem T., "Ben acilen şehir dışına çıksam iğnemi vurduramayacak mıyım?" diye serzenişte bulundu.