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Kaymakam adayları kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgi aldılar

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Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel Bilecik’e kaymakam adayı olarak atanan Gizem Yandımata ve Öznur Güler’i makamında kabul etti.

Kaymakam adayları kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgi aldılar
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Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel Bilecik’e kaymakam adayı olarak atanan Gizem Yandımata ve Öznur Güler’i makamında kabul etti.

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AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ziyaretçilerini makamında kabul etti. Bilecik’e kaymakam adayı olarak atanan Gizem Yandımata ve Öznur Güler AFAD İl Müdürü Demirel’i ziyaret ederek, kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgi aldılar. Bilgilendirme sonrası İl Müdürü, kaymakam adaylarına AFAD deprem çantası hediye ederek afetsiz günler diledi. Kaymakam adayları Demirel’e, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

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