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Kaymakam Altay, ilçede görev yapan uzman jandarmaları ağırladı

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısı ile ilçede görev yapan uzman jandarmaların gününü kutladı.

Kaymakam Altay, ilçede görev yapan uzman jandarmaları ağırladı
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısı ile ilçede görev yapan uzman jandarmaların gününü kutladı.

Uzman çavuşlar Şenol Şahin, Özcan Küçükoral ve İsa Mercan’ı ağırlayan Kaymakam Altay, “Aziz milletimize ve kutsal vatanımıza hizmet etmeyi kendilerine görev bilen, tüm zorluklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan Jandarma mensuplarımızın "9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü" yürekten kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Kaymakam Altay, uzman jandarmalara hediye takdim ederken, gerçekleşen ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş da katıldı.

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