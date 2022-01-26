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Kaymakam Raşit Kurt, vatandaşlarla kızağa binerek kayak yaptı

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Bilecik’in Yenipazar İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, gencinden yaşlısına karın keyfini çıkaran vatandaşlarla kızak kaydı.

Kaymakam Raşit Kurt, vatandaşlarla kızağa binerek kayak yaptı
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Bilecik’in Yenipazar İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, gencinden yaşlısına karın keyfini çıkaran vatandaşlarla kızak kaydı.

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Bilecik ve ilçelerini günlerce etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu kar yağışlarının en fazlası Yenipazar’a yağarken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenipazar Kaymakamı Muhammet Raşit Kurt, Kükürt köyünü de ziyaret etti. Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet ederek, köyle ilgili istişarelerde bulundu. Ardından gencinden yaşlısına karın tadını çıkaran vatandaşlara eşlik eden Kaymakam Kurt, kızağa binerek kayak keyfi yaptı.

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