Kazandığı altın madalyayı tüm Türk kadınlarına armağan etti

Bilecik’in güreş branşındaki gururu Başak Duman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Güreş Gençler A Klasmanı 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı. Bilecik ilinin güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olan Başak Duman, Başkan Bakkalcıoğlu’na şampiyona ve bundan sonra yapmak istedikleri hakkında bilgi verdi.

Duman, kazandığı 1.lik ve altın madalyayı, yaklaşan Dünya Kadınlar Günü sebebiyle başta annesi olmak üzere tüm Türk kadınlarına armağan ettiğini söyledi.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’da “Altın madalyayı Bozüyük’e getiren sporcumuz Başak kızımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bozüyük halkı yanı sıra Türk kadını adına bu büyük bir gururdur. Spora, sporcuya ve Türk kadınına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu şampiyon güreşçi Başak Duman’ı çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.