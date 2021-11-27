Kelemcioğlu ve Nezaket Ay konakları Şeyh Edebali Üniversitesi’ne tahsis edildi

Osmaneli Belediyesine ait olan Kelemcioğlu ve Nezaket Ay Konakları, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencilerinin eğitimi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Osmaneli Belediyesi arasında “Aşçılık Mesleğinin Mutfak Uygulamaları Eğitimi ile İleri Mutfak Tekniklerinde Beceri Kazandırmak Amaçlı Tahsis Protokolü” imzalandı. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin arasında imzalan protokol sonrasında Osmaneli Belediyesine ait olan Kelemcioğlu ve Nezaket Ay konakları, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencilerinin eğitimi için tahsis edildi.

“Öğrencilerimiz ileri mutfak teknikleri ile gerek geleneksel Türk mutfağı gerekse dünya mutfağının seçkin örneklerini imal etme imkanı bulacaklar”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Beydemir, “Aşçılık Programı öğrencilerimiz tahsis edilen bu konaklarda hem teorik eğitimlerini hem de uygulamalı olarak pratik deneyimlerini gerçekleştirecekler. Öğrencilerimiz ileri mutfak teknikleri ile gerek geleneksel Türk mutfağı gerekse dünya mutfağının seçkin örneklerini imal etme imkanı bulacaklar. İş birliklerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyor; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.