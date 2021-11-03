Kendileri küçük ama yürükleri büyük

Bilecik’te eğitim gören 2’inci sınıf öğrencileri, evlerinden sınıfa getirdikleri kumbaralarda biriktirdikleri paraları hayır işi için kullanacaklar.

Kendileri küçük ama yürükleri büyük
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Bilecik’te eğitim gören 2’inci sınıf öğrencileri, evlerinden sınıfa getirdikleri kumbaralarda biriktirdikleri paraları hayır işi için kullanacaklar.

Bilecik Atatürk İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlerinden sınıfa kumbara getirdiler. Güzel yürekli çocuklar yıl sonuna kadar bu kumbaralarda biriktirdikleri paraları ise hep birlikte açarak, hayır işi için kullanacaklar. Kumbaralarla poz veren minikler, hevesleri gözlerinden okunurken, veliler de bu proje tam destek verdi.

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