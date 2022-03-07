banner4556

Kontrolden çıkan kamyon devrildi

banner4664

Bilecik’te seyir halinde iken kontrolden çıkan kamyon şarampolde devrilirken, sürücüsü hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyon devrildi
banner4582
banner4336

Bilecik’te seyir halinde iken kontrolden çıkan kamyon şarampolde devrilirken, sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Sakarya istikametine seyir halindeki 26 BF 956 plakalı kamyonun sürücü H. Y., Kızılöz Köyü sınırları içinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki yamaca çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, kamyon çekici sayesinden kaza yerinden çekildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türk Telekom’dan 10 bin kadına ‘Dijitalde Hayat...
Türk Telekom’dan 10 bin kadına ‘Dijitalde Hayat...
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666