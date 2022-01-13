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Mehmet Baş güven tazeledi

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Bilecik Madeni İşler Sanatkarlar Esnaf Odası 19. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Mehmet Baş, yeniden seçildi.

Mehmet Baş güven tazeledi
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Bilecik Madeni İşler Sanatkarlar Esnaf Odası 19. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Mehmet Baş, yeniden seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen seçimde Mehmet Baş ile Nurkan Kahraman yarıştı. 512 seçmenin bulunduğu odada 287 kişi sandığa gitti. Bunların 151’in oyunu alan Mehmet Baş, 3’üncü kez başkanlığa seçildi. Nurkan Kahraman 135 oyda kalırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

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Seçim sonrası tüm katılımcılara teşekkür eden Mehmet Baş, bu göreve 3’üncü kez layık görülmenin yönetim kuruluyla birlikte sevincini yaşadıklarını söyledi.

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