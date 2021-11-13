Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Tepe ile Rektör Beydemir bir araya geldi

Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki kurum arasında müşterek yapılabilecek konular görüşüldü. Rektör Beydemir, konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.