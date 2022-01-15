Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy’de metruk bir binada çıkan yangın sonrası ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy’de bulunan 2 katlı metruk bir binada sabah saatlerinde yangın çıktığını gören köylüler hemen durumu Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdiler. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.