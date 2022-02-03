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Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna davet edilen başarılı sporcuyu makamında ağırladı

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Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu Benay Adıyaman’ı ve antrenörü Ozan Çağrı Gül’ü makamında ağırladı.

Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna davet edilen başarılı sporcuyu makamında ağırladı
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Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu Benay Adıyaman’ı ve antrenörü Ozan Çağrı Gül’ü makamında ağırladı.

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Geçtiğimiz günlerde Riva Hasan Doğan Kamp Merkezi’nde yapılacak U15 Kız Milli Takımı’nın seçme kampı öncesi aday kadroya girecek kızlar açıklandı. 2007-2008 doğumlu kızların davet edildiği Milli Takım aday kadrosuna çağırtılan Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu 13 yaşındaki Benay Adıyaman, 2009 doğumlu çağırılan tek futbolcu oldu. Bunun üzerine İl Müdürü Yasin Özdemir başarılı sporcu Benay Adıyaman’ı ve antrenörü Ozan Çağrı Gül’ü makamında ağırlayarak tebrik etti.

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