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Minik öğrencilerden AFAD’a ziyaret

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Bilecik’te eğitim veren özel bir okulun anaokulu öğrencileri, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi aldı.

Minik öğrencilerden AFAD’a ziyaret
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Bilecik’te eğitim veren özel bir okulun anaokulu öğrencileri, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi aldı.

Öğretmenleriyle birlikte AFAD’ı ziyaret eden minik öğrencilere, deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgiler verildi. Hizmet binasını gezen öğrencilere mevcut arama kurtarma araçları, malzeme ve ekipmanlarının tanıtımı yapıldı. Etkinlikle birlikte farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini belirten AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğretmenlere teşekkür etti.

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