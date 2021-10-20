Miniklerden şehitliğe ziyaret

Bilecik’te öğrenim gören 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu.

Miniklerden şehitliğe ziyaret
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Bilecik’te öğrenim gören 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu.

Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve 4-6 Yaş Kuran kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ettiler. Minikler Kur’an kursunda öğrendikleri Fatiha ve İhlas surelerini okudular. Şehit Ayhan Ünver ve Mesut Bilir’in kabri başında toplanan minikler, İl Müftüsü Ali Erhun’un yaptığı duaya ’Amin’ diyerek ellerini semaya açtılar.

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