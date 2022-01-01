Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde görev yapan muhtarlar 2022’nin ilk gününde bir araya geldi.

Gölpazarı Öğretmen Evi Toplantı Salonu’nda İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Beşevler Köyü Muhtarı Selami Uğural öncülüğünde toplanan muhtarlar 2021 yılının değerlendirmesini yaptı. 2021 yılında pandemi nedeniyle bir çok muhtarın sıkıntı yaşadığı dile getiren Uğural, "Bazı köylerimiz 14 gün karantinada kalarak sokağa çıkamadık, tarlalarımıza gidemedik. Son üç dört aydır salgın hastalığın etkisi azalması nedeniyle işlerimize tedbir alarak devam ediyoruz. Ancak son 2 , 3 günlük 39 bin kişilik vaka artışı biz muhtarları da çok endişelendiriyor. Muhtarlar olarak bu virüsten kurtulmak için mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve aşılarımızı olalım" dedi.

İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ise, muhtarları tek tek dinleyerek, "2022 yılında neler yapabiliriz" diyerek fikirlerini aldı.