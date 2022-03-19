Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen’in Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’i ziyaretinde, müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılı olarak bitmesinin ardından 2022 yılı ’Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda bilgilendirmelerine devam eden AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen’i makamında ağırladı. Özgen, İl Müdürü Demirel’den kurum çalışmaları hakkında bilgi alarak müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından İl Müdürü Demirel, yapmış oldukları ziyaretten dolayı Kent Konseyi Özgen’e teşekkür ederek, AFAD deprem çantası hediye etti.