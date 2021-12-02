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Müşterek yapılabilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin’i ziyaret etti.

Müşterek yapılabilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu
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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin’i ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ile bir araya geldi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Beydemir’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel ve Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu akademik personeli eşlik etti. Görüşmede iki kurum arasında müşterek yapılabilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Efecan’a teşekkür eden Rektör Beydemir, kendilerine başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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