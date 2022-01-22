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Oda başkanından simit ve poğaça zammının geri çekilmesine itiraz

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Bilecik Valiliği tarafından ’Simit ve poğaçanın eski tarifeden satılmasına karar verildiği’ açıklaması değerlendiren Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı itiraz ederek, "Herhangi bir mahkeme kararı yoktur" dedi.

Oda başkanından simit ve poğaça zammının geri çekilmesine itiraz
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Bilecik Valiliği tarafından ’Simit ve poğaçanın eski tarifeden satılmasına karar verildiği’ açıklaması değerlendiren Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı itiraz ederek, "Herhangi bir mahkeme kararı yoktur" dedi.

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Başkan Subaşı, valilikçe bu sabah simit ve poğaça fiyatları eski fiyatlardan satılacağı duyuru olarak ilan edildiğini belirtti. Subaşı, "Ancak herhangi bir mahkeme kararı yoktur. Sadece komisyon kararı ile yapılan fiyat uygulamasının mahkeme kararı olmadan zammın geri çekilmesi mümkün değildir.Aynı zamanda dokuzuncu ayda 130 TL olan un şu anda 300, 350 TL. Dokuzuncu ayda 1 kilo susam 14 TL şuanda susam 40TL. Poğaçalık yağ 9 ayda önce 75 TL idi, şuanda 290 TL olmuştur. Esnafımızın bu şartlarda eski fiyatlara satış yapması mümkün değildir. Bu yanlıştan dönülmesini ve esnafımızı zarara uğratacak uygulamadan dönülmesi gerekmektedir" dedi.

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