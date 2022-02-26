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Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu

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Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağında ilk ameliyat ve kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu
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Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağında ilk ameliyat ve kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

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Osmaneli Belediyesi tarafından hizmete sokulan hayvan hastanesi hizmet vermeye başladı. Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekimi Abdullah Tetik, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması dahil, onların tedavisin sağlayacak tüm ekipmanı, laboratuvarı ve ameliyathanenin mevcut olduğunu söyledi. Tetik, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Hayvan hastanesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın büyük ve küçükbaş hayvanlarının tedavisi içinde yatırımlarımız devam edecek. Osmaneli Belediyesi toplumun her kesimine gençlere, çocuklarımıza, yaşlılarımıza yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Örnek belediyeciliği ile Osmaneli ilçemiz ve ilçemiz yükselişini sürdürüyor."

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