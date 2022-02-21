Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye yıkılmak üzere olan tarihi konaklar alarak, restore ediliyor. Restore edilen konaklar başta konaklama, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanılıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye olarak gayrimenkul alıp bunları değerlendirerek yeni yatırımların önünü açtıklarını belirtti. Şahin, "Aldığı konakları restore ederek sosyal ve ticari projelerde değerlendiren belediyemiz bir taraftan ilçemiz turizminin büyük değer katıyoruz. Osmaneli tarihi konaklarını yok olmaktan kurtarırken, onları eski ihtişamları görüntü ve işlevlerine getirerek ilçemize değer katmaya devam ediyor. Kendi inşaat ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz restorasyonlar sonrası bir çok konağı da kamunun hizmetine sunduk. Gençlik Merkezi, Aşçılık MYO, Tapu ve Kadastro, Kadın Girişimcilik Merkezi, Genç Girişimciler Merkezi, Belediye Hizmet Binası, Diyanet Başkanlığı, kütüphane, özel müze, İş Geliştirme Merkezi, Oteller, Kültür Sanat Merkezi gibi işlevlerle konaklarımızı kullanıyoruz. Ailelerin yaşayabileceği bazı konakları da ihale ederek özel sektöre verip onların yerine yeni konaklar alıp Osmaneli de restorasyonu yapılmadık konak bırakmayacağız. Yine aldığımız arsalarda kamu hizmeti için spor salonları, yüzme havuzları, halı sahalar, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, salon sporları, fitnes salonları, futbol sahaları gibi amaçlar için kullanıyoruz. Sağlık, eğitim, kamu binaları gibi yatırımlar içinde devlet yatırımları için bu arsaların tahsislerini yapıyoruz. Bugün yine bir konak alarak kullanabileceğimiz bir değeri daha kazandık. Dönemimizde aldığımız gayrimenkulleri değerlendirerek yeni yatırımlarımıza da finansman kaynağı yaratmaya devam ediyoruz" dedi.