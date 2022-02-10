Bilecik’in Osmaneli Belediyesi’nin yeni Zabıta Müdürü İbrahim Daş oldu. Müdürlük görevi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından bildirildi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, yeni Zabıta Müdürü İbrahim Daş’ın ilçede sevilen ve güvenilen bir isim olduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Şahin, zabıtanın vatandaş ile belediye arasında köprü görevinde olan bir kurum olduğunu belirterek sokaklarda düzeni ve denetimi sağlayan, esnafın problemlerine çözüm üreten yetkili birim olduğunu belirtti. İbrahim Daş’ın bu görevi layığıyla yerine getireceğine inandığını dile getiren Başkan Şahin, yeni müdüre görevinde başarılar diledi.